Hoher Sachschaden nach Küchenbrand

Enormen Schaden hat heute ein Küchenbrand in einem Grazer Hochhaus verursacht. Die Bewohnerin dürfte laut Feuerwehr Essen am Küchenherd vergessen haben. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen konnte verhindert werden.

Eine automatische Brandmeldeanalge hatte am Sonntag die Berufsfeuerwehr Graz alarmiert. In einer Wohnung in der Humboltstraße war Feuer ausgebrochen. Enorme Rauchschwaden waren aus dem siebten Stock des Hochhauses von Weitem zu sehen. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz mussten mit schwerem Atemschutz vorgehen.

BF Graz

Vergessenes Kochgut als mögliche Brandursache

Die Eigentümerin der Wohnung konnte sich selbstständig in Stiegenhaus retten. Sie wurde vom Notarzt versorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr dürfte die ältere Dame Essen am Küchenherd vergessen habe. Das könnte den Brand ausgelöst haben, so der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Graz.

BF Graz

Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Küche wurde durch die Flammen völlig zerstört. Auch die restlichen Wohnräume sind durch die enorme Hitze schwer beschädigt worden. Die Höhe des Sachschadens und die genaue Brandursache werden derzeit ermittelt.