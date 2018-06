Jugendschutz: künftig Strafen bei Trunkenheit

Vor dem Sommer soll im Landtag eine Novelle zum steirischen Jugendschutzgesetz beschlossen werden. Offensichtlich betrunkene Jugendliche müssten mit Strafen bis zu 300 Euro rechnen. Die Polizei bezweifelt das umsetzten zu können.

Mit der Novelle im steirischen Jugendschutzgesetz will der Gesetzgeber stärker gegen übermäßigen Alkoholkonsum durch Jugendliche vorgehen. Bisher durften Jugendliche zwischen 16 und 18 Bier und Wein trinken, nur Hochprozentiges - auch in Mixgetränken - war verboten. In Zukunft soll nicht mehr die Art des Getränks, sondern der Missbrauch selbst zählen. Das heißt, wer auch übermäßig Bier oder Wein trinkt, dem drohen bis zu 300 Euro Strafe.

Kritik und Zweifel an Umsetzung

Jetzt kann die Polizei, wenn sie Merkmale einer psychischen oder physichen Beeinträchtigung, also offensichtliche Trunkenheit, feststellt, einen Jugendlichen zum Alko-Test auffordern. Mit der letzten Konsequenz einer Strafe bis zu 300 Euro. Wenn der vorgesehene Gesetzestext so bleibt, so der Grazer Stadtpolizeikommandant, werde die Vollziehung schwierig.

Denn anders als in der Straßenordung sieht das Jugenschutzgesetz keine Promillegrenze vor, ab der jemand als betrunken gilt. Kurt Kemeter, Stadtpolizeikommandant Graz: „Wenn man den Wert nicht festlegt, ab wann jemand im Sinne des Jugendschutzgesetzes als betrunken gilt, dann wird es schwer werden in einem Verfahren. Wir legen zwar eine Anzeige an, aber die Behörde hat dann im Verwaltungsstrafverfahren in der Regel große Probleme.“

Kritik kommt auch von den Grünen, das Gesetz sei realitätsfremd. Ohne genaue Definition werde der Willkür Tür und Tor geöffnet.

Jugendschutznovelle noch in Arbeit

Aus dem Büro der zuständigen SPÖ-Landesrätin Ursula Lackner heißt es, die Verhandlungen seien noch nicht beendet. Grundsätzlich gehe es in erster Linie nicht um Strafen, sondern um Schutz, dass Jugendliche nicht sich oder andere gefährden. Nur bei offensichtlicher Trunkenheit soll die Polizei einschreiten.