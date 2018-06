Erzbergrodeo: Jarvis siegt zum vierten Mal

Mit dem legendären Hare Scramble ist das Erzbergrodeo am Sonntag in der Steiermark zu Ende gegangen. Der Brite Graham Jarvis konnte den Berg aus Eisen bereits zum vierten Mal als Schnellster bezwingen.

Der Sieger des Erzbergrodeos 2018 heißt Graham Jarvis. Der britische Routinier gewinnt am Sonntag etwas überraschend den sogenannten „Hare Scramble“. Für Jarvis ist es bereits der vierte Triumph am Erzberg. Mehr als 1.700 Fahrer und tausende Fans waren bei dem mehrtägigen Motocross-Spektakel in der Steiermark dabei - mehr dazu in Der Berg aus Eisen will bezwungen werden.

Vierter Triumpf für Jarvis

Der fünffache Erzbergrodeo-Sieger Teddy Blasuschiak aus Polen erwischt den Start am Sonntag am besten und setzt sich an die Spitze. Technische Probleme werfen ihn dann aber zurück und der Deutsche Manuel Lettenbichler übernimmt die Führung vor den Briten Billy Bolt, Johnny Walker und Graham Jarvis. In dieser Reihung geht es für die Weltklasse in die Riesenfelsbrocken von Carls Dinner, während die später gestarteten Fahrer wie üblich schon in den ersten Steilhängen ihre Probleme haben.

zurück von weiter

Fair-Play in der Hölle

Die Entscheidung fällt dann in der „Grünen Hölle“. Lettenbichler bleibt stecken, Bolt kommt ihm zu Hilfe und wird dadurch von Jarvis und Walker überholt. Und obwohl Lettenbichler noch führt, kehrt er zu Bolt zurück, um auch ihm durch die Hölle zu helfen. Eine Fair-Play-Aktion von Lettenbichler, die ihm aber wohl den Sieg kostet. Diesen holt sich Graham Jarvis - es ist sein vierter Triumph am Erzberg.

Link: