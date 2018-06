Patient randalierte in Krankenhaus

Ein junger Schweizer hat Samstagnacht im Krankenhaus Schladming randaliert und dabei eine Krankenschwester und einen Pfleger verletzt. Der stark alkoholisierte Mann schlief zwischen den Attacken immer wieder ein.

Der 24 Jahre alte Schweizer wurde von einer Hochzeitsfeier mit der Rettung ins Krankenhaus Schladming gebracht, da er sehr stark alkoholisiert war. Er ließ sich zuerst problemlos behandeln. Als eine Ärztin in der Nacht eine weitere Behandlung vornehmen wollte, fing der junge Schweizer jedoch an, um sich zu schlagen. Die Ärztin holte daraufhin einen Pfleger zur Unterstützung ins Zimmer. Der 24-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt in seinem Bett schlief, sprang plötzlich auf, ging auf den Pfleger los und rannte aus dem Zimmer.

Mit Sessel auf Fenster eingeschlagen

Er verließ schreiend die Station und versetzte auf dem Gang einer Krankenschwester einen Schlag, worauf diese zu Boden fiel. Dann versuchte er in einem Fernsehraum mit einem Sessel die Fensterscheibe einzuschlagen. Als diese nicht zerbrach, legte er sich auf den Boden und schlief wieder ein.

In der Zwischenzeit hatte das Krankenhauspersonal die Polizei alarmiert. In Anwesenheit der Polizisten wurde eine weitere Behandlung durchgeführt, die der 24-Jährige ohne Gegenwehr zuließ. Der junge Schweizer wurde schließlich von Angehörigen abgeholt. Er muss mit einer Anzeige rechnen.