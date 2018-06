Kreiner neue Grazer ÖVP-Geschäftsführerin

Die ehemalige Snowboard-Weltmeisterin Marion Kreiner wird neue Geschäftsführerin der Grazer Volkspartei. Bürgermeister Siegfried Nagl will mit Kreiner neue Ideen in die Partei bringen.

Mit Marion Kreiner als Geschäftsführerin der Grazer Volkspartei will Nagl vor allem jüngere Wähler ansprechen. Er erhoffe sich von Kreiner „neue Ideen, neuen Schwung und neue Inhalte für die Partei“, so der Grazer Bürgermeister: Kreiner habe auch freie Hand die Strukturen zu erneuern.

ORF / Hannes Kargl

Schnell in der Politik, wie auf der Piste

Dass Kreiner politisch unerfahren ist, sehe er nicht als Hindernis, so Nagl: „Ich tue mir da relativ leicht. Als ich im zarten Alter von 34 Jahren als Quereinsteiger in die Politik gekommen bin, haben viele gesagt: Der hat aber gar keine Ahnung! Wichtig ist, dass du Graz verändern möchtest und sie will mithelfen. Sie hat auch viel Lebenserfahrung durch den Sport bekommen und die kann sie einbringen. Die politische Erfahrung wird sie sammeln. Und so schnell, wie sie die Pisten runtergeflitzt ist, wird sie sich auch im politischen Leben zurecht finden.“

Kreiner war 2009 Snowboardweltmeisterin im Parallel-Slalom, 2010 holte sie bei den Olympischen Spielen in Vancouver Bronze. Seit 14 Monaten arbeitet Kreiner im Grazer Gemeinderat - mehr dazu in Graz-Wahl: Marion Kreiner kandidiert für ÖVP (16.11.2016)

„Gewohnt, Ziele zu erreichen“

Als Geschäftsführerin der Grazer Volkspartei will sie mit sportlicher Zielstrebigkeit und Konsequenz ihre Ziele gemeinsam mit dem Team erreichen: „Die Position als Geschäftsführerin ist einerseits eine große Ehre, andererseits eine große Herausforderung. Als Leistungssportlerin bin ich es gewohnt, mir Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen, Herausforderungen anzunehmen und mich neuen Aufgaben zu stellen. Ich glaube, dass das für mich ein sehr spannender und interessanter Job sein wird, wo ich hoffentlich viel beitragen kann.“

Mit Marion Kreiner als Geschäftsführerin und Daniela Gmeinbauer als Klubobfrau, hat die Grazer Volkspartei hinter Bürgermeister Nagl nun zwei Frauen an der Spitze.

