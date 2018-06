„Gemeinsam. Sicher“ mit deiner Schule

37 steirische Schulen haben bei dem bundesweiten Ideenwettbewerb „Gemeinsam. Sicher mit deiner Schule“ teilgenommen. Nun wurden die Sieger in der Landespolizeidirektion Steiermark prämiert.

Die Idee hinter dem Wettbewerb des Innenministeriums war, dass sich Schüler gemeinsam mit ihren Eltern und Lehrern Gedanken machen, wie man die Sicherheit in und um Schulen verbessern kann. Die Sieger bekamen je 500 Euro für die Klassenkasse und dürfen sich Sicherheitsbotschafter nennen.

Gewalt in Schulen als dominantes Thema

„Die Kinder sind sehr aufgeweckt, die Projekte waren sehr schulstufenübergreifend - nur das Erschreckende ist, dass das Gewaltthema ein ganz Großes ist, vor allem auch unter den Jugendlichen - Mobbing, Gewaltexzesse in den Schulen -, und das ist schon sehr bedenklich“, so Christa Kummer, Sicherheitsexpertin des ORF, die die Preise überreichte. Zwei der drei Siegerprojekte drehten sich um das Thema Gewalt in der Schule.

LPD Makowecz

Ideen für mehr Sicherheit und weniger Gewalt

Die Schüler der Volksschule St. Martin im Sulmtal setzten sich mit den Themen Sicherheit am Schulweg sowie Gewalt in der Schule auseinander, indem sie ein Video produzierten. „Wir haben einen Polizeifilm gedreht. Dann hab’ ich Führerschein und Fahrzeugpapiere genommen und habe ihm einen Strafzettel gegeben, weil er zu schnell gefahren ist“, erzählen die Schüler stolz - ihnen habe der Dreh viel Spaß gemacht. Dafür wurden sie auch belohnt: Sie erhielten den ersten Preis in der Kategorie erste bis vierte Schulstufe.

ORF

Der Sieger in der Kategorie fünfte bis achte Schulstufe waren die Schüler der NMS Wolfsberg. Diese hatten gleich mehrere Ideen für mehr Sicherheit in und rund um die Schule: Zum einen wurden 36 Schüler eingeschult, die fortan bei der Schulwegsicherung mithelfen, zum anderen entwickelten sie auch ein Art „Buddy-System“, wo ältere Schüler Patenschaften für ihre jüngeren Mitschüler übernehmen, um diesen den Schulanfang zu erleichtern. „Wir setzen uns auch gegenseitig füreinander ein und helfen uns, und wir legen echt viel Wert darauf“, erzählt eine Schülerin. Daher gebe es bereits einige Sicherheitsprojekte an der Schule, die sich unter anderem mit den Themen „Sicheres Internet“ oder Alkoholkonsum und Rauchen beschäftigen.

„Stop Hate Speech“

Über den Siegerscheck von 500 Euro in der Alterskategorie neunte Schulstufe bis Matura freuten sich acht Mädchen des Jugendzentrums Judenburg. In ihrem Video „Stop Hate Speech“ thematisierten die Schülerinnen Hass und Gewalt im Internet. „Wir haben mitgenommen, dass wir - wenn wir sehen, dass wer gemobbt wird -, dass wir sofort helfen - gemeinsam sind wir stark“, so eine Schülerin zum Projekt.

Zusammenarbeit von Bevölkerung und Behörden

„Es gibt auf jeder Polizeiinspektion in der Steiermark einen sogenannten Sicherheitsbeauftragten, und man kann sich an jede Polizeiinspektion wenden, um gemeinsam Probleme zu erörtern oder Lösungen zu finden“, informiert Landespolizeidirektor Gerald Ortner. „Gemeinsam. Sicher mit deiner Schule“ sei ein tolles Projekt, dass der Bevölkerung ermöglicht, mit der Polizei sowie anderen Behörden zusammenzuarbeiten.

ORF

Nach der Siegerehrung durften die Kinder noch bleiben, um Einblicke in die Polizeiarbeit - inklusive Einsatzmittel-, Fahrzeug- und Diensthundeschau - zu bekommen.

