Prozess: Slowene tötete Frau bei Suizidversuch

Wegen Mordes bzw. versuchten Mordes muss sich ab Dienstag ein 38-jähriger Slowene am Straflandesgericht in Leoben verantworten. In selbstmörderischer Absicht soll er gegen den Pkw einer Obersteirerin gerast sein - sie starb.

Der Fall, der sich im Oktober des Vorjahres auf der B 320 der Ennstalstraße zutrug, hatte im ersten Moment wie ein normaler Verkehrsunfall ausgesehen - stellte sich im Zuge der Ermittlungen jedoch als Selbstmordversuch heraus. Laut Auskunft der Staatsanwaltschaft Leoben dürfte der Angeklagte zum Zeitpunkt des Unfalls schwere psychische Probleme gehabt haben.

Bestätigungen von Zeugen

Auf der Heimfahrt nach Slowenien soll er daher mit seinem Lkw versucht haben, sich selbst umzubringen, indem er in einen entgegenkommenden Pkw fuhr. Das würden mehrere Zeugen bestätigen, da er auf einer längeren Strecke immer wieder die Gegenfahrbahn angesteuert hätte - zunächst aber auf die eigene Fahrspur zurückgelenkt habe.

Erst als er das Auto der 59-jährigen Obersteirerin, die Richtung Schladming unterwegs gewesen war, im Gemeindegebiet von Haus im Ennstal anvisiert hatte, soll der Angeklagte nicht mehr zurückgezogen haben. Nach der Kollision starb die 59-Jährige noch an der Unfallstelle.

Prozess bis Donnerstag anberaumt

Da er durch diesen Unfall bewusst den Tod anderer Personen in Kauf genommen hatte, ist der Slowene wegen Mordes bzw. Mordversuches angeklagt. Möglich ist aber auch eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, falls er zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen ist.

Im Zuge der Einvernahmen hat sich der Angeklagte der Aussage entschlagen. Der Prozess ist bis Donnerstag anberaumt, da insgesamt 13 Zeugen geladen sind; darunter auch Pkw- und Lkw-Lenker, denen er vor dem folgenschweren Unfall bereits auf der falschen Fahrspur entgegengekommen war.