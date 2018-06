Erneut schwere Unwetter in der Steiermark

In der Steiermark, vor allem im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, sind am Montag schwere Gewitter niedergegangen. Besonders stark betroffen ist St. Lorenzen am Wechsel, wo die Schwarze Lafnitz über die Ufer getreten ist.

So wurde ein Haus im Ortsteil Festenburg von einer Mure schwer beschädigt: „Es hieß, es waren Personen darin. Die Vermissten haben sich jedoch Gott sei Dank selbst retten können, gingen zu den Nachbarn. Die Mure ging im Haus aber bis in die Küche hinein - also das Haus ist einmal komplett beschädigt“, schildert Einsatzleiter Thomas Almer von der Feuerwehr.

Schwere Schäden hat auch ein zweites betroffenes Haus davongetragen, „da ist die ganze Gartenmauer umgefallen und hinuntergekommen. Wir holen jetzt Sandsäcke - und dann werden wir aufräumen; die Autos die es weggeschwemmt hat - es sieht nicht gut aus“, so Almer.

Zahlreiche Feuerwehreinsätze

Gewitter mit Hagel gab es auch in zahlreichen weiteren Regionen der Steiermark. In den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Bruck-Mürzzuschlag, Südoststeiermark und Graz-Umgebung mussten die Feuerwehren ausrücken - und die Unwetter dauern teilweise noch an.

