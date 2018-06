Diskussion über Wolf-Abschuss im Landtag

Nach Zwischenfällen mit Wölfen hat Tierschutzlandesrat Anton Lang (SPÖ) am Dienstag im Landtag eine Anfrage der Freiheitlichen zur Wolfsproblematik beantwortet - ein Abschuss sei demnach europarechtlich völlig ausgeschlossen.

Ende April hat ein Wolf 15 Schafe in Leutschach in der Südsteiermark gerissen - mehr dazu in Wolf riss in Leutschach 15 Schafe (19.5.2018) -, vor wenigen Tagen schlug ein Bauer aus Wald am Schoberpass wegen mehrerer getöteter Schafe Alarm. Am Dienstag befasste man sich nun im Landtag mit dem Thema - mehr dazu in Wolf-Abschuss: Hilfe statt Hetze gefordert (3.6.2018)

Abschuss laut Lang ausgeschlossen

Als Antwort auf eine Anfrage der FPÖ betonte Lang, eine eigens eingerichtete „Dialoggruppe Wolf“ habe sich am Montag zu einer Sondersitzung getroffen - man arbeite auch mit anderen betroffenen Bundesländern zusammen. Es geht, so Lang, nicht um die Abwicklung von Entschädigungen für Betroffene, sondern darum, Schäden durch Wölfe zu vermeiden.

„Wir werden realistische Angebote und Vorschläge machen, die den Betroffenen in den nächsten Jahren helfen sollen, mit dieser neuen Situation umzugehen. Den ständigen Ruf nach einer Abschussquote des europaweit geschützten Wolfs kann ich nicht unterstützen - ein Abschuss ist derzeit europarechtlich bei dieser Populationsgröße völlig ausgeschlossen, und ich möchte den betroffenen Landwirten nichts versprechen, was aus vielen Gründen definitiv nicht umsetzbar ist“, so Lang.

„Nicht jeder Riss ist ein Wolfsriss“

Dass die jüngst in Wald am Schoberpass gerissenen Schafe tatsächlich Opfer eines Wolfs wurden, stehe außerdem noch nicht fest, so der Landesrat: „Dass ein Wolf in die Nähe von abgelegenen Höfen kommen kann und dort bedauerlicherweise Schafe oder Ziegen reißt, wird von Experten als normales Verhalten eingestuft. Oft wird der Wolf sogar mit wilden Hunden oder auch dem Fuchs verwechselt - nicht jeder Riss ist ein Wolfsriss.“

Er wolle deshalb noch einmal ausdrücklich festhalten, „dass nach wie vor nicht feststeht, ob die jüngst in Wald am Schoberpass getöteten Schafe tatsächlich von einem Wolf gerissen wurden. Die DNA-Analyse liegt noch nicht vor“. Aus der Sicht des freiheitlichen Abgeordneten Gerald Deutschmann hat Lang den offensichtlichen Handlungsbedarf in der Wolfsproblematik noch nicht erkannt.

