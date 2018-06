3D-Markierungen gegen Geisterfahrten

Es ist wohl eine der schlimmsten Vorstellungen für Autofahrer - wenn auf der Autobahn plötzlich ein Fahrzeug entgegenkommt. Mit 3D-Markierungen will die ASFINAG im Raum Graz die Zahl der Geisterfahrten weiter reduzieren.

Danke für Ihre Hilfe! Verkehrsinformationen wie etwa Geisterfahrer-Meldungen auf Radio Steiermark kommen meist von Ihnen - vielen Dank dafür! Unter der kostenlosen Nummer *300 gehen täglich zahlreiche Anrufe ein, die dabei helfen, Leben zu retten.

Rund 400 Mal im Jahr wird in Österreich Alarm geschlagen, weil auf Autobahnen oder Schnellstraßen ein Geisterfahrer unterwegs ist. Meist geht die Situation glimpflich aus - dennoch werden im Schnitt jährlich 20 Unfälle und ein Todesopfer verzeichnet.

Wirkung wie Barriere

Dem will die ASFINAG nun mit einer speziellen Bodenmarkierung entgegenwirken, die sie ab sofort an drei Autobahn-Anschlussstellen und einer Raststation im Raum Graz testet: „Es handelt sich um eine sogenannte 3D-Markierung. Wenn ich mich von der falschen Seite der Auffahrt nähere, dann nehme ich aus 30 bis 40 Metern Entfernung ein optisches Hindernis wahr“, erklärt ASFINAG-Abteilungsleiter Heimo Maier-Farkas.

Aus dem richtigen Winkel gesehen wirkt die Markierung wie eine Temposchwelle und damit wie eine Barriere - der Geisterfahrer soll so an der Auffahrt auf die Autobahn gehindert werden. In den kommenden Monaten wird die ASFINAG die 3D-Markierungen genau beobachten: „Wir müssen vorerst einmal feststellen: Ist die Markierung alltagstauglich? Wie sieht es im Sommer mit der Sonneneinstrahlung aus? Wie sieht die Markierung nach dem Winterdienst aus? Ist der 3D-Effekt dann nach wie vor gegeben?“

Evaluierung im Frühjahr 2019

Die Evaluierung soll laut Maier-Farkas im nächsten Frühjahr erfolgen. Sind die Ergebnisse nicht optimal, will die ASFINAG nachbessern; funktioniert die Markierung wie gewünscht, wird das Projekt weiter ausgerollt. Fürs Erste wird die 3D-Markierung an der S36-Anschlussstelle Judenburg/Fohnsdorf, am A2-Zubringer Mooskirchen, an der A2-Anschlussstelle Feldkirchen bei Graz und an der Raststation Arnwiesen/Gleisdorf an der A2 angebracht.

