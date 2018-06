Springfestival: Graz im „Electronic Fever“

Am Mittwoch wird in Graz das springfestival für elektronische Kunst und Musik eröffnet. Headliner sind heuer Kruder & Dorfmeister, die mit einem vierstündigem Jubiläums-Set ihr 25-jähriges Bestehen feiern.

Nach dem Konkurs im Jahr 2014 und dem darauffolgenden Neustart herrscht bei den Veranstaltern Optimismus: Dies sei auf den guten Ticketverkauf der vergangenen Jahre sowie auf die zahlreichen öffentlichen und privaten Sponsoren zurückzuführen. Heuer werde mit rund 10.000 Besuchern gerechnet - bereits der Vorverkauf sei „großartig“ verlaufen, so springfestival-Sprecherin Ulrike Wegscheider.

Mehr als 100 Acts

Neben dem legendären Remix-Duo Kruder & Dorfmeister werden auch Künstler wie das Berliner Duo Yeah But No, die britischen Acoustic-Dance-Pioniere The ShowHawk Duo, oder der bekannte Wiener Shootingstar Jugo Ürdens auftreten. Das Line-Up des heurigen springfestivals verspricht zudem noch mehr österreichische Künstler der Elektro-Szene, wie etwa Elektro Guzzi, Mavi Phoenix, Patrick Pulsinger und Lea Santee.

Weiters kündigt Wegscheider „eine große Crossover-Produktion im Bereich der elektronischen und klassischen Musik mit einem internationalem Top Act“ für die kommenden Jahre an, und auch mehr kostenlose Events im öffentlichen Raum soll es künftig geben.

Elektronische Musik rund um die Murinsel

Elektronische Musik gibt es bis Sonntag an den verschiedensten Grazer Veranstaltungsorten wie dem Dom im Berg, dem P.P.C. oder der Postgarage zu hören. Die Grazer Murinsel wird heuer als Festivalzentrum genutzt. Zu den Neuheiten des Rahmenprogramms gehören ein exklusiv beschallter „spring beach“ im Augartenbad und ein Streetfood-Markt in der Helmut-List-Halle.

