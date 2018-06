Andritz: Millionenauftrag aus Deutschland

Die Andritz AG hat einen Millionenauftrag aus Deutschland an Land gezogen: Der Grazer Maschinenbauer baut in Dörpen in Niedersachsen eine Papiermaschine für die Produktion von Etikettentrennpapieren um.

Mit dem Umbau der sogenannten PM2 will die deutsche UPM-Nordland-Gruppe die Produktionskapazität für Glassinepapier um rund 110.000 Jahrestonnen erhöhen.

„Anspruchsvoller Umbau“

Bei Andritz sprach man am Mittwoch in einer Aussendung von einem aufwendigen Umbau „mit anspruchsvollen technologischen Anforderungen - nicht nur an die Ausrüstungen, sondern auch an Prozess- und Produktqualität“. Zusätzlich umfasst der Lieferumfang auch den Umbau der Stoffaufbereitung, des Konstantteils und des Rückstoffsystems.

Die Inbetriebnahme ist für das letzte Quartal 2019 geplant. Über den Auftragswert wurde Stillschweigen vereinbart, aber vergleichbare Aufträge beliefen sich auf rund 30 Mio. Euro.

