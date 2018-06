Kommt jetzt die „Weststeiermark City“?

Die beiden weststeirischen Städte Voitsberg und Bärnbach wollen bis Ende 2019 fusionieren. Damit flammt auch die alte Idee einer „Weststeiermark City“ auf, die auch Köflach, Rosental und Maria Lankowitz umfassen sollte.

Noch ist Köflach mit knapp 10.000 Einwohnern die größte Gemeinde im Bezirk Voitsberg, durch die künftige Stadt Voitsberg-Bärnbach wird man diesen Spitzenplatz verlieren - mehr dazu in Voitsberg und Bärnbach planen Fusion.

„Es ist jeder herzlich willkommen“

Allerdings könnte die neue Stadtgemeinde noch größer werden: Der Voitsberger Bürgermeister Ernst Meixner (SPÖ) will nämlich nicht ausschließen, dass im Zuge des Fusionsprozesses noch weitere Gemeinden dazukommen. „Wir machen einmal einen ersten Schritt, und dann schauen wir weiter. Es ist jeder herzlich willkommen“, so Meixner.

Köflach: Verwundert, aber gesprächsbereit

Als ganz so herzlich willkommen sieht man sich in der Nachbargemeinde Köflach aber nicht: So zeigt sich Bürgermeister Helmut Lienhart (ÖVP) etwas verwundert über die Geheimniskrämerei seiner beiden Amtskollegen von der SPÖ. „An mich oder an Köflach ist niemand herangetreten, um zu fragen, ob wir auch an einer Fusion interessiert wären.“

Dennoch hält Lienhart eine noch größere Fusion - Stichwort „Weststeiermark City“ - nicht für ausgeschlossen: „Wir sind immer gesprächsbereit, aber natürlich basierend auf Zahlen und Fakten, und es muss vernünftig sein und Sinn machen. Wenn nachher besser ist als vorher, wird sicher niemand etwas dagegen haben.“

Wäre zweitgrößte Stadt der Steiermark

Kein Interesse an einem Zusammenschluss gibt es aus den beiden übrigen Gemeinden Rosental und Maria Lankowitz. Sollte tatsächlich auch Köflach mit Voitsberg und Bärnbach gemeinsame Sache machen, dann würde in der Weststeiermark mit rund 25.000 Einwohnern nach der Landeshauptstadt Graz die zweitgrößte Stadt der Steiermark entstehen.

Links: