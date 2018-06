85 Jahre alte Autolenkerin prallte gegen Laterne

Schwere Verletzungen hat eine Autolenkerin Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Leibnitz erlitten: Die 85-Jährige war mit ihrem Wagen gegen eine Straßenlaterne geprallt.

Die Pensionistin war laut Polizei auf der Grazer Straße von Lebring in Richtung Spielfeld unterwegs. Bei Gralla verlor sie dann die Kontrolle über ihr Fahrzeug und verursachte den schweren Unfall.

Ungebremst über einen Kreisverkehr gefahren

Zeugen berichten, dass die Frau gerade und ungebremst über einen Kreisverkehr gefahren sei; dort überfuhr sie eine Verkehrstafel und mehrere Sträucher. Danach prallte der Wagen der 85-Jährigen gegen eine Straßenlaterne, ehe das Fahrzeug stehen blieb. Die Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte.

Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen; sie musste von den Rot-Kreuz-Sanitätern noch an der Unfallstelle erstversorgt werden, anschließend wurde die Pensionistin in das LKH Wagna eingeliefert. Warum die Lenkerin die Kontrolle über ihren Wagen verlor, ist laut Polizei unklar.

Pensionist sprang in Graz von Moped

Auch in Graz war ein Pensionist in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt: Ein 72 Jahre alter Mann war in Wetzelsdorf mit seinem Moped unterwegs, als eine 21 Jahre alte Autolenkerin von einem Kaufhausparkplatz an einer Kreuzung nach links einbiegen wollte.

Auch der 72-Jährige fuhr mit seinem Moped in diesem Bereich. Als der Mann den Pkw bemerkte, bremste er sein Zweirad abrupt ab und sprang vom Moped - dabei zog er sich einen Oberschenkelbruch zu. Zwischen den Fahrzeugen kam es zu keiner Kollision, so die Polizei. Der schwer verletzte 72-Jährige wurde in das Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert.