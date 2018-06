Mehrere Volksschüler in Graz belästigt

Aufregung herrscht derzeit an einigen Grazer Volksschulen: Eltern wurden informiert, dass mehrere Kinder auf dem Schulweg belästigt wurden. Insgesamt ist von vier Fällen in den beiden Bezirken St. Peter und Liebenau die Rede.

Mütter und Väter in Graz sind beunruhigt: In den vergangenen Wochen erhielten sie Briefe von den betroffenen Volksschulen, viermal sollen Volksschüler in Graz zumindest angesprochen worden sein.

Beschreibungen deuten auf mehrere Unbekannte hin

Drei Fälle liegen der Volksschule St. Peter vor, schilderte Direktorin Maria Wacker gegenüber ORF Steiermark: „In der Zeit von Mitte bis Ende Mai, jeweils im Wochenabstand, ist es drei Kindern passiert, dass sie auf dem Heimweg von männlichen Personen angesprochen worden sind. Die Beschreibungen gehen eigentlich ziemlich weit auseinander, also man kann nicht annehmen, dass das dieselben Männer gewesen sind. Es hat zuerst ein Mädchen betroffen, dann später zwei Buben.“

Bub wurde festgehalten, Mann entblößte sich

Zwei dieser drei Fälle wurden bei der Polizei auch angezeigt. Die Kinder, sieben und acht Jahre alt, sagten aus, dass sie ein dunkelhäutiger Mann in unverständlicher Sprache angesprochen haben soll; in einem Fall soll ein Bub auch festgehalten worden sein - er konnte sich aber losreißen und weglaufen. Bezüglich des ersten Falls wurde ein Person von der Polizei überprüft, konnte aber von dem Kind nicht wiedererkannt werden; außerdem hätten die Ermittlungen strafrechtlich keine Ergebnisse erbracht, sagt die Polizei. Bei einem dritten Fall entblößte sich ein weißer Mann vor einem Schüler - hier laufen die Erhebungen der Kriminalpolizei.

Drei-L-Regel: Folgende Regeln sollten beachtet werden: Licht: Helle Straßen verwenden

Lärm: Laut schreien

Leute: Belebte Straßen nutzen

Polizei fährt verstärkt Streife

Ein verstärkter Streifendienst in Zivil wie auch in Uniform wurde aufgenommen. Das Thema Selbstschutz wird nun in vielen Volksschulen in Graz verstärkt durchbesprochen, sagt Direktorin Maria Wacker, „nämlich wenn dir etwas unangenehm ist, dann entziehe dich der Situation oder schrei laut, wenn du das Gefühl hast, dass du in einer unangenehmen Situation bist. Die Kinder haben sich dabei vertrauensvoll an die Lehrer gerichtet.“