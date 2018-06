Murecker entscheiden über Bezirkswechsel

In der Gemeinde Mureck im Bezirk Südoststeiermark sind die Bürger am Sonntag zu einer Volksbefragung aufgerufen: Es geht um den Verbleib der Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark oder den Wechsel in den Bezirk Leibnitz.

Geografisch gesehen liegt die Gemeinde Mureck näher an der Bezirkshauptstadt Leibnitz als an der derzeit zuständigen Bezirkshauptstadt Feldbach - viele haben daher den Wunsch, den Mittelpunkt auch dorthin zu verlegen, also die Gemeinde in den Bezirk Leibnitz einzugliedern, sagt Bürgermeister Anton Vukan (SPÖ).

Nur wenige „verirren sich nach Feldbach“

Laut Vukan kaufen die Menschen im Großraum Leibnitz ein, besuchen dort die höheren Schulen, und auch die Arbeitsplätze, und der Pendlerstrom würde in Richtung Leibnitz oder Graz gehen. „Nur ganz wenige würden sich nach Feldbach verirren“, glaubt der Bürgermeister von Mureck.

Bereits seit der Bezirkszusammenlegung der Bezirke Feldbach und Bad Radkersburg zum Bezirk Südoststeiermark habe es in Mureck gebrodelt, sagt Vukan: „Es passt eben nicht, und natürlich fühlen wir uns auch etwas benachteiligt - das nicht erst seit kurzer Zeit, sondern seit vielen Jahren werden die großen Investitionen im Großraum Feldbach gemacht. In Auersbach, in Riegersburg zum Beispiel oder im Vulkanland - die heiße Lava, die dort entspringt, bis die bei uns im Süden in Mureck ist, ist sie schon erkaltet.“

Bürgermeister verweist auf breite Zustimmung

Abgestimmt werden kann in der Gemeinde Mureck am Sonntag von 8.00 bis 12.00 Uhr und nur persönlich, eine Briefwahl gibt es nicht. Bürgermeister Anton Vukan rechnet mit einer breiten Zustimmung der Bevölkerung, immerhin habe eine Bürgerinitiative vor einigen Jahren mit 4.000 Unterschriften bereits gezeigt, dass der Wunsch der Zugehörigkeit zum Bezirk Leibnitz gegeben ist.

Ein klares Votum für einen Bezirkswechsel nach Leibnitz gab es bereits im März in der Gemeinde Murfeld - mehr dazu in Murfeld stimmte mehrheitlich für Fusion (10.3.2018). Die Gemeinde soll aufgelöst werden: Vier der insgesamt fünf Katastralgemeinden wechseln ab 2020 zur Gemeinde Straß, eine zur Gemeinde St. Veit - mehr dazu in Murfeld: Vor Aufteilung noch viel zu tun (12.3.2108).

