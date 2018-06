Unwetter: Bauern können Futter nicht einbringen

In der Landwirtschaft haben Unwetter heuer schon einen Schaden von vier Millionen Euro angerichtet, die Schadensfälle stiegen um 50 Prozent. Grünland- und Ackerbauern geraten zunehmend unter Druck.

Die Grünlandbauern können bereits seit Mitte Mai durch den dauernden Regen und die aufgeweichten Böden das Futter für ihre Tiere nicht einbringen, klagte Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher. Der fortschreitende, vom Menschen gemachte Klimawandel würde auch heuer wieder die steirischen Bäuerinnen und Bauern sehr hart treffen.

Landwirtschaftskammer Steiermark

Auf die Frostjahre folgt der Regen

Nach den Spätfrösten der vergangenen zwei Jahre verursachen heuer die fast täglichen Starkniederschläge samt Hagel große Probleme: „In den südlichen und östlichen Teilen der Steiermark leiden die Ackerbauern stark. Auch die Grünlandbauern im oberen Mur- und Mürztal sowie in der Weststeiermark und in den nördlichen Teilen der Bezirke Hartberg-Fürstenfeld sowie Weiz sind stark betroffen.“ Die fast täglichen Starkregenereignisse lassen oft innerhalb von wenigen Stunden die Niederschlagsmengen eines ganzen Monats auf die Böden einprasseln.

Nasse Böden sind nicht mehr befahrbar

Oft sind das punktuell mehr als 120 Liter pro Quadratmeter innerhalb von nur zwölf Stunden. Durch diese enormen Niederschlagsmengen sind die Böden bereits wassergesättigt und können keine zusätzlichen Regenmengen mehr aufnehmen. Die Folge: Die aufgeweichten Böden sind nicht mehr befahrbar.

Im Berggebiet können fast zwei Drittel der Grünlandbauern das Futter für die Tiere, wie Heu oder Silage, nicht einbringen. Teils wurde gemäht, doch durch die fast täglichen Starkregen kann das Mähgut nicht eingefahren werden. Ackerbauern wiederum ist es nicht möglich, notwendige Pflegemaßnahmen bei Kulturen wie Kürbis, Mais, Hirse, Soja und Getreide durchzuführen. Sorgen haben auch die Obst- und Weinbauern, weil die Obst- und Weingärten nur unter schwierigsten Bedingungen für die Pflege befahrbar sind.

Bisher schon vier Millionen Euro Schaden

Die schweren Unwetter samt Starkregen und Hagel richteten laut Hagelversicherung in der steirischen Landwirtschaft heuer bereits einen Schaden in der Höhe von etwa vier Millionen Euro an. Die größten Schäden wurden am 2. Juni im Raum Straden/Tieschen mit 1,7 Millionen Euro verursacht. Stark betroffen waren die Kulturen Obst und Wein sowie Mais, Hirse, Soja und Kürbis. Am 4. Juni wurden im Raum Zwaring/Wildon/Premstätten sowie Eichfeld Hagelschäden in der Höhe von 1,2 Millionen Euro verursacht. Schnittreifer Salat, fast erntereifes Wintergetreide sowie Kürbis, Mais und Soja wurden stark geschädigt. Bereits Mitte Mai wurden durch Überschwemmungen mehr als tausend Hektar Ackerland arg in Mitleidenschaft gezogen.

