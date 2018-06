2,1 Mio. Euro für Ganztagsschulen beschlossen

Die Landesregierung will den Ausbau der Ganztagsschulen in der Steiermark forcieren. Am Donnerstag wurde die weitere Auszahlung von Zuschüssen in der Höhe von 2,1 Millionen Euro beschlossen.

Mehr als 14.500 steirische Pflichtschüler besuchen in diesem Schuljahr eine Ganztagsschule, im kommenden Schuljahr sollen es laut SPÖ-Bildungslanderätin Ursula Lackner mehr als 15.100 sein. Lackner sagte, sie freue sich, dass so viele steirische Gemeinden als Erhalter der Pflichtschulen auf die Ganztagsschule setzen.

Seit April fast 7,5 Mio. Euro für Ganztagsschule

Um dem starken Wachstum der ganztägigen Schulformen gerecht zu werden und die Gemeinden dabei zu unterstützen der wachsenden Nachfrage nach diesem Modell nachzukommen, fördern der Bund und das Land Steiermark Personal- und Infrastrukturkosten im Bereich der Ganztagsschule. Bereits im April stellte die Landesregierung insgesamt mehr als 5,3 Millionen Euro an Förderungen für Personal im Freizeitbereich an 331 Pflichtschulstandorten in der ganzen Steiermark bereit.

Am Donnerstag beschloss die Landesregierung weitere 2,16 Millionen Euro an Förderungen für Personalkosten im Freizeitbereich bereitzustellen. 69 Schulstandorte sollen davon profitieren, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung von SPÖ-Bildungslandesrätin Ursula Lackner. Damit könne den Schülern ein noch besseres Umfeld geschaffen werden, so Lackner: „Die Ganztagsschule bietet die Zeit für die beste Förderung unserer Kinder. Zeit fürs Lernen, für Spaß, für Bewegung, für Kunst, für Hausübungen, für Lernhilfe“, betont die Bildungslandesrätin.

Ganztagsschulen als kostenlose Lernhilfe

Lackner verwies dabei auf Studien. Schüler in Ganztagsschulen würden demnach bei Lesetests besser abschneiden. Wie wertvoll die Ganztagesschule für die Eltern der steirischen Schüler ist, zeigt laut Lackner auch die regelmäßig veröffentlichte Arbeiterkammerstudie. Demnach investieren steirische Eltern jährlich rund 9,5 Millionen Euro in Nachhilfe für ihre Sprösslinge. Rund 15.000 Schüler benötigen derartige Unterstützung. Die von der AK geforderte kostenlose Lernhilfe sieht Lackner mit der Ganztagsschule erfüllt.

Förderung für Personal verdoppelt

Laut Angaben der Bildungslandesrätin wurden die Förderungen für zusätzlich eingesetztes Freizeitpersonal in der Ganztagsschule seit 2016 verdoppelt. Bis dahin standen laut Lackner 4.500 Euro pro Jahr und Gruppe zusätzlich zur Personalförderung zur Verfügung, derzeit sind es 9.000 Euro pro Jahr und Gruppe.