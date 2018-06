Neue Saubermacher-Anlage für Batterie-Recycling

Die steirische Firma Saubermacher hat in Deutschland ihre neue hochtechnologische Recyclinganlage in Bremerhaven vorgestellt. In der Anlage werden Lithium-Ionen Batterien recycelt, mit dem Ziel noch mehr Rohstoffe zurückzugewinnen.

Elektro-Mobilität, Smartphones, Tablets, Haushaltsgeräte. Ohne sogenannte Lithium-Ionen-Batterien wären viele Geräte saft- und kraftlos. Auch Recycling spielt dabei eine immer wichtigere Rolle. Die Firma Saubermacher hat den Trend erkannt und reagiert.

Recycling-Quote 40 Prozent über gesetzlichem Wert

Im Redux-Recyclingcenter Bremerhaven werden Batterien entladen, der Strom ins Betriebsnetz eingespeist, und durch neue Verfahren wertvolle Rohstoffe wiederverwertet. Langfristig strebt man eine Verwertungsquote von 100 Prozent an. Die Redux-Recycling Anlage in Bremerhaven an der Nordsee verfügt über eine Kapazität von 10.000 Tonnen Batterien pro Jahr. Mit einem innovativen Verfahren übertrifft die Saubermacher-Tochter deutlich die Recycling-Quoten, die über den gesetzlichen Zielwerten liegen, sagt Saubermacher-Technik-Vorstand Gerhard Ziehenberger: „Wir erreichen hier eine Verwertungsquote von 60 bis 70 Prozent, das sind 40 Prozent mehr als der Gesetzgeber fordert. Dadurch gelingt es uns, viele der wertvollen Rohstoffe zurückzugewinnen.“

ORF

Elektrobatterien wird starke Zukunft vorhergesagt

Der Markt für Lithium-Ionen-Batterien erlebt eine dynamische Entwicklung. Bis 2030 ist davon auszugehen, dass, im Vergleich zu heute, aus den Haushalten die vierfache Menge an Batterien zurückkommt. Im Bereich der E-Mobilität wird laut REDUX-Geschäftsführer Holger eine Verhundertfachung erwartet: „Auch der Bereich Haushalt ist vom Rasenroboter bis zur Elektrokettensäge ein Bereich wo wir früher keine Anwendung dafür hatten. Also wir sehen für das Thema Elektrobatterie in eine sehr starke Zukunft. Das Thema Energiespeicher ist heute in der Entwicklung noch nicht am Ende, wir befinden uns erst am Anfang.“

