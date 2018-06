Nach Zugsunfall: Beifahrerin gestorben

Nach einer Kollision zwischen Pkw und Zug Anfang Mai in der Oststeiermark ist eines der beiden lebensgefährlich verletzten Unfallopfer - die 27-jährige Beifahrerin - verstorben.

Der Unfall ereignete sich vor rund einem Monat an einer unbeschrankten Bahnübersetzung in St. Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz: Das Auto dreier Schichtarbeiter wurde von einem Personenzug erfasst - mehr dazu in Zugsgarnitur gegen Pkw: Drei Schwerverletzte (8.5.2018).

Den Verletzungen im Spital erlegen

Wie laut Polizei erst Wochen später bekannt wurde, war die 27-jährige Beifahrerin - sie erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen - bereits wenige Tage nach dem Unfall im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Lenker sowie eine zweite Beifahrerin wurden schwer verletzt.