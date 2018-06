Olympia-Befragung: Steirer blicken in die Schweiz

Der Schweizer Kanton Wallis stimmt am Sonntag über die Bewerbung von Sion für die Olympischen Winterspiele 2026 ab. Mit Spannung wird das Ergebnis auch von den Olympia-Verantwortlichen in Graz und Schladming erwartet.

Bei der Volksabstimmung in der Schweiz geht es konkret darum, ob die Kantonsregierung dafür 100 Millionen Euro Franken, umgerechnet 86 Millionen Euro, zur Verfügung stellen soll. Sion gilt als sehr aussichtsreicher Olympia Kandidat.

Knappes Rennen erwartet

Die Abstimmung dürfte, glaubt man jüngsten Umfragen, sehr knapp ausgehen. Bei einer letzten repräsentativen Umfrage vor einigen Wochen ist das Verhältnis der Olympia-Befürworter und jenes der Gegner ziemlich ausgeglichen gewesen. Während die Olympia-Befürworter rund um den Präsidenten der Kandidatur Jürgen Stahl von einer Riesenchance für den gesamten Kanton sprechen, haben die Olympia-Gegner unter anderem Plakate mit den Aufschriften „Drei Wochen Fest und 30 Jahre Schulden“ oder „Kurzes Fest-Langer Kater“ affichieren lassen.

Steirische Machbarkeitsstudie bald fertig

Argumente die man derzeit auch in der Steiermark von Olympia-Befürwortern und Gegnern erhält. Nicht zuletzt, weil die Region um Sion ein ernstzunehmender Konkurrent in Sachen Olympia-Bewerbung ist, blickt man auch in der Steiermark mit großem Interesse in die Schweiz. Ungeachtet dessen laufen die Vorbereitungen in Sachen Olympia-Kandidatur in der Steiermark weiter auf Hochtouren. So soll bereits in den nächsten Tagen die Machbarkeitsstudie fertig sein. Auf Basis dieser Studie werden dann die endgültigen Entscheidungen über die Olympia-Bewerbung getroffen.

Am 21. Juni kommt dann der Vizepräsident des Internationalen Olympischen Comitees, Juan Antonio Samaranch nach Graz. Samaranch, er ist der Sohn des langjährigen IOC-Präsidenten, ist aktuell unter anderem für die Koordination der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking zuständig.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA

Das ist eine erste Skizze, wie die Olympischen Spiele in der Steiermark aussehen könnten - mehr dazu in Betreiber sehen Chance für steirische Olympia (19.2.2018), in Olympia 2026: Kosten, Nutzen und Kalkulationen (24.1.2018) und in Olympia 2026: Eishalle sorgt für Kopfzerbrechen (1.2.2018).

9.000 Unterschriften in Graz für Volksbefragung

Unterdessen sammeln die steirischen Olympia-Gegner, angeführt von der Grazer KPÖ weiter Unterschriften für die Abhaltung einer Olympia-Volksbefragung. Dafür sind laut Steiermärkischem Volksrechtegesetz 10.000 Unterschriften nötig. Nach eigenen Angaben haben derzeit bereits knapp 9.000 Grazerinnen und Grazer unterschrieben.

