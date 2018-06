Katholische Bischöfe tagen in Mariazell

In Mariazell kommen von Montag bis Mittwoch die römisch-katholischen Bischöfe Österreichs zu ihrer Vollversammlung zusammen. Dabei geht es auch um die Vorbereitungen auf die kommende Weltbischofsynode.

Die Versammlung der Bischöfe beginnt am Montag um 15.00 Uhr mit einem Gebet beim Gnadenaltar in der Mariazeller Basilika. Im Anschluss daran findet ein Fototermin für die Presse statt. Die Beratungen der Bischöfe enden am Mittwoch, 13. Juni, mit einem Festgottesdienst um 11.15 Uhr.

Weltbischofsynode und Priesterausbildung

Die Vorbereitung auf die Weltbischofssynode unter dem Leitwort „Die Jugend, der Glaube und die Berufungsunterscheidung“ ist das Schwerpunktthema der Vollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz. Weiters geht es bei dem Treffen in Mariazell auch um Fragen rund um die Priesterausbildung und das damit verbundene österreichweite Vorbereitungsjahr, das Propädeutikum. Zusätzlich im Fokus steht auch das 100-Jahr-Jubiläum des Canisiuswerks, des Zentrums für geistliche Berufe.

Letzte Vollversammlung für Bischof Küng

Für den scheidenden St. Pöltner Bischof Klaus Küng ist es die letzte Vollversammlung der Bischofskonferenz, an der er als Mitglied teilnimmt. Alois Schwarz ist als sein designierter Nachfolger, aber auch als Apostolischer Administrator der Diözese Gurk dabei.

Links: