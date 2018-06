Neue Luftfahrtzentrale im Murtal eröffnet

Die steirische Luftfahrtindustrie ist im Aufwind. Der Zulieferer Antemo hat am Freitag seine neue Zentrale in St. Peter ob Judenburg, Bezirk Murtal, eröffnet. 2,2 Millionen Euro wurden investiert.

In der neu eröffneten Firmenzentrale mit rund 1.300 Quadratmeter Fläche werden Innenraumkomponenten insbesondere für Luxus- und VIP-Bereiche wie beispielsweise Business-Tische, Sichtblenden oder Schlösser produziert.

Verdoppelung der Stückzahlen geplant

Der neue Standort ermöglicht eine höhere Kapazität: „Wir gehen von einer Verdoppelung der Stückzahlen von aktuell 3.500 Einzelteilen in den nächsten zwei Jahren aus“, so Junior-Chef Martin Brunner. Zurückzuführen ist das laut dem Unternehmen auf die gute Auftragslage. Die Produktion für einen mehrjährigen Auftrag sei bereits angelaufen. Spezielle Interieurs-Komponenten, die in Airbus-Modellen zum Einsatz kommen werden bereits auf den CNC-Anlagen und in der Antemo-Fertigung bearbeitet. Aber auch Flugzeuge von Boeing oder Bombardier werden von den Obersteirern ausgestattet.

Großauftrag aus Skandinavien

Das Murtaler Unternehmen konnte bei der Eröffnung am Freitag auch einen Großauftrag für ein skandinavisches Luftfahrtunternehmen verkünden. Antemo wird medizinische Innenraum-Ausrüstungen adaptieren, hieß es in einer Aussendung. Zunächst sollen Prototypen gefertigt werden. Die Chance, mittel- bis langfristig weitere Bauteile für diese Spezial-Flugzeuge zu entwickeln und zu produzieren, seien allerdings gegeben, meinte Junior-Chef Martin Brunner.

Vater Herbert Brunner übernahm das Unternehmen 2008 und etablierte es als international tätigen Zulieferer. 15 Mitarbeiter sind derzeit beschäftigt. Im laufenden Geschäftsjahr wird ein Umsatz von mehr als 2,5 Millionen Euro erwartet. Die fünf Geschäftsfelder sind Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Halbleiterindustrie, Entwicklung sowie der Anlagenbau - mit den Bereichen Prototypenbau, Klein- und Kleinstserien, Lohnfertigung, Baugruppenmontage und computergesteuerte Robotsysteme.

