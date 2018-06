Weg frei für Freiwillige Unifeuerwehr an TU

Nachdem im Februar die gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine Feuerwehr an der Technischen Universität Graz geschaffen wurden, gibt es nun grünes Licht für die Freiwillige Feuerwehr an der TU Graz. Am Samstag wurde das Kommando gewählt.

Bei einer Pressekonferenz Mitte Februar diesen Jahres wurde die erste Gründung einer „Freiwilligen Feuerwehr an Universitäten und Fachhochschulen“, wie es offiziell im Gesetz heißt, vorgestellt. Mehr dazu in Österreichs erste „Forschungsfeuerwehr“ in Graz (15.2.2018). Nach der gesetzlichen Ausschreibungspflicht von vier Wochen waren es schlussendlich 32 Frauen und Männer, die sich aus dem Kreise der Professoren, der Studierenden und der Absolventen gefunden haben und am Samstag ihr Kommando wählten.

TU-Rektor übernimmt Kommando

Somit steht mittlerweile nicht nur eine neue steirische Feuerwehr, sondern auch das Kommando der „FF TU Graz“. Uni-Rektor Harald Kainz wurde zum Feuerwehrkommandanten gewählt, Petra Rautnig zur stellvertretenden Feuerwehrkommandantin. Beide wurden mit überwältigender Mehrheit in ihre Funktionen für die nächsten fünf Jahre gewählt, hieß es in einer Aussendung des Landesfeuerwehrverbandes am Samstag.

Rieger|FEUERWEHR.AT

Der studierte Bau- und Wirtschaftsingenieur Hauptbrandinspektor Harald Kainz steht somit der ersten Universitätsfeuerwehr vor. Seine Stellvertreterin Oberbrandinspektor Petra Rautnig studiert seit 2015 Biotechnologie und ist seit sieben Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Graz. Mit der Universitätsfeuerwehr sollen Theorie und Praxis verbunden werden, damit die steirische Universitätslandschaft und die Feuerwehren bestmöglich voneinander profitieren, in der Feuerwehr das Interesse für die Wissenschaft geweckt wird und auch der Forschungssektor die Zugänge der Feuerwehr noch besser versteht und nutzen kann.

Ein Fünftel der Feuerwehrmitglieder sind Frauen

Rektor Harald Kainz skizzierte nach der Wahlversammlung die ersten Aktivitäten der neu gegründeten freiwilligen TU Graz-Universitätsfeuerwehr: „Schon jetzt besteht reges Interesse von Mitarbeitern der TU Graz, Absolventen und Studierenden bei der Unifeuerwehr mitzumachen. Die Mischung aus erfahrenen und neuen Uni-Florianis ergibt eine sehr diverse Gruppe", sagte Kainz. Darunter sind bereits viele Florianis, sie bündeln die Einsatzpraxis aus 17 verschiedenen Wehren. 22 Prozent der Mitglieder sind weiblich.

Auch Karl-Franzens-Uni will Freiwillige Feuerwehr

Die Karl-Franzens-Universität Graz gründete bereits im Jahr 2009 die erste Betriebsfeuerwehr an einer österreichischen Universität. Nun wolle man die Einrichtung organisatorisch umstrukturieren und ebenfalls auf eine Freiwillige Feuerwehr umstellen, hieß es am Sonntag von der Karl-Franzens-Universität Graz.

Links: