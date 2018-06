Mehrere Polizisten bei Amtshandlungen bedroht

In drei Fällen sind am Samstag Polizisten attackiert und zum Teil verletzt worden. Im Bezirk Leibnitz randalierte ein Mann auf einem Zeltfest, im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag griff ein Haftfreigänger Polzisten an und im Bezirk Graz-Umgebung wurden Polizeibeamte mit dem Umbringen bedroht.

In Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag begann ein 32 Jahre alter Mann Samstagvormittag in einer Apotheke zu randalieren, teilte die Polizei in einer Aussendung am Sonntag mit.

Haftfreigänger ging auf Polizisten lost

Der 32-Jährige, der offensichtlich alkoholisiert war, verließ die Apotheke, kurz darauf traf die Polizei auf den Mann. Er soll sich den Beamten gegenüber „aggressiv und unkooperativ“ verhalten haben, so die Exekutive. Bei einer Personenkontrolle stellte sich heraus, dass der Mann Justiz-Häftling ist und sich auf einem Haftfreigang befand. Als er in die Justizanstalt Leoben zurückgebracht werden sollte schlug er im Dienstfahrzeug auf die Polizisten ein und bedrohte sie mit dem Umbringen. Er wurde angezeigt.

Mann behinderte Rettungseinsatz

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich Samstagabend in Premstätten, Bezirk Graz-Umgebung. Hier wurde die Polizei alarmiert, weil ein betrunkener Mann einen Rettungseinsatz behinderte. Als die Polizei den 55-Jährigen beruhigen wollte passierte genau das Gegenteil: er wurde immer aggressiver. Er beschimpfte die Polizisten, drohte ihnen sie umzubringen und attackierte sie mit Faustschlägen. Die Beamten mussten Pfefferspray gegen den Tobenden einsetzen. Schließlich wurde der Mann festgenommen. Auch während der Festnahme stieß er Morddrohungen gegen die Polizisten aus. Nach dem Pfeffersprayeinsatz wurde er im Landeskrankenhaus Graz auf der Augenklinik ambulant behandelt, anschließend ordnete die Staatsanwaltschaft an, den 55-Jährigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini einzuliefern.

Bei Feuerwehrfest ausgerastet

Im Bezirk Leibnitz rastete ein 19 Jahre alter Mann während eines Zeltfestes. Er begann auf einem Feuerwehrfest im Gemeindegebiet von Gleinstätten zu randalieren, Gäste riefen die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten setzte der Mann sein aggressives Verhalten fort. Zuerst beschimpfte und beleidigte er die Polizisten, die ihn nach mehrmaliger, erfolgloser Abmahnung festnehmen wollten. Der 19-Jährige wehrte sich mit Fußtritten dagegen und verletzte dabei einen Beamten. Auch der 19-Jährige wurde angezeigt.