Mutmaßlicher Brandstifter in Leoben ausgeforscht

In Leoben soll ein 31 Jahre alter Mann Sonntagnacht als Brandstifter unterwegs gewesen sein. Er soll mehrere Mistkübel angezündet haben.

Sonntagnacht wurde eine Polizeistreife zu einem Brand in Leoben gerufen. Beim Eintreffen stand ein Altpapiercontainer in Vollbrand, teilte die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit.

Weiterer Brand während der Löscharbeiten

Noch während der Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr teilten Passanten den Polizisten mit, dass ein weiterer Mistkübel in Nähe ebenfalls brennen würde. des ersten Vorfallortes brennen würde. Darauf wurde eine weitere Polizeistreife zur Unterstützung angefordert. Bei den nachfolgenden Ermittlungen und aufgrund von Zeugenaussagen konnte der 31-Jährige als Tatverdächtiger ausgeforscht werden.

Verdächtiger war alkoholisiert

Der 31-Jährige wurde beim Versuch beobachtet, einen dritten Mitskübel in Brand zu setzen. Der stark alkoholisierte Verdächtige bestritt bei der polizeilichen Einvernahme die Taten begangen zu haben. In einer vom 31-Jährigen mitgeführten Tasche stellten die Beamten eine geringe Menge Suchtmittel sicher. Der Verdächtige wurde angezeigt.