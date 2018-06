Hubschrauber barg Wanderer aus Klamm

Zu einem Rettungseinsatz mit einem Hubschrauber ist es am Samstag in der Bärenschützklamm im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gekommen. Ein 28 Jahre alter Wanderer litt plötzlich an massiven gesundheitlichen Problemen.

Der 28-Jährige konnte Samstagnachmittag nur unter schwierigsten Umständen versorgt und aus der Bärenschützklamm gebracht werden. Nachdem der Wanderer über gesundheitliche Probleme klagte musste sich zuerst ein Notarzt zu Fuß in die nur über Leitern begehbare Klamm aufmachen.

Bergrettung musste Notarzt absichern

Damit das möglich war musste die Bergrettung die Absicherung für das Notzarztteam durchführen, weiters halfen die Bergretter beim Transport der medizinischen Ausrüstung in die Klamm. Beim Patienten angekommen führte der Notarzt die Erstmaßnahmen durch. Der Einsatzort lag an einer sehr schwer zugänglichen Stelle, deshalb musste der Rettungshubschrauber Christophorus 12 angefordert werden.

Taubergung aus der Klamm

Das Hubschrauberteam führte dann trotz Regens eine Taubergung des Patienten aus der engen Klamm durch. Der Patient wurde schließlich in das Spital gebracht. Am Einsatz beteiligt waren das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag, die Freiwilligen Feuerwehren Mixnitz und Pernegg sowie die Teams der Bergrettung aus Kapfenberg, Bruck an der Mur, Mixnitz und Graz.

Wanderin von Stein getroffen

Ebenfalls im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Samstag auch eine Wanderin verunglückt. Eine Wandergruppe aus Tschechien war im Raxmassiv unterwegs um auf die sogenannte Heukuppe aufzusteigen. Im Fuchslochsteig löste sich laut Polizei plötzlich vor der Gruppe ein großer Stein mit etwa einem halben Meter Durchmesser. Eine Frau wurde am Oberkörper getroffen und mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in das Spital nach Wiener Neustadt eingeliefert.