Beim Rasenmähen verunglückt

Im Bezirk Leibnitz ist am Sonntag ein 49 Jahre alter Mann beim Rasenmähen schwer verletzt worden: Er überschlug sich in Großklein mit dem Rasentraktor.

Der 49-Jährige war mit seinem Rasentraktor auf seinem Anwesen unterwegs als der Unfall passierte. Er musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Erdreich gab nach, Traktor koppte um

Als er am Straßenrand mähte, dürfte das Erdreich laut Polizei nachgegeben haben. Dadurch kippte der Traktor nach rechts und überschlug sich. Der 49-Jährige versuchte noch vom Traktor zu springen, kam jedoch teilweise unter diesem zu liegen. Er erlitt dabei Verletzungen an der rechten Hand und wurde von der Besatzung eines Rettungshubschraubers in das Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert.