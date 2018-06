Pferd warf Reiterin nach Blitzschlag ab

Zu einem schweren Reitunfall ist es am Sonntag in Neuberg an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gekommen. Ein Blitz schlug neben dem Pferd ein, das Tier warf die Reiterin ab, die schwer verletzt wurde.

Zeugen berichten, dass der Blitz im Boden einschlug, ohne dass es Anzeichen für ein Gewitter gegeben hätte. Das Pferd erschrak durch den Blitzeinschlag und ging durch.

Mit Rettungshubschrauber abtransportiert

Die 32 Jahre alte Reiterin konnte sich nicht mehr auf dem Pferd halten. Die Steirerin stürzte laut dem Roten Kreuz Bruck-Mürzzuschlag vom Tier und zog sich eine schwere Verletzung im Bereich des Sprunggelenks zu. Sie musste vom Rettungsteam des Roten Kreuzes erstversorgt werden. Anschließend wurde die 32Jährige mit dem Notarzthubschrauber in das Spital nach Wiener Neustadt eingeliefert. Das Pferd lief davon, konnte aber wieder eingefangen werden.