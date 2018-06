Mit Gaspistole aus Fenster geschossen

Im Bezirk Graz-Lend hat ein 20 Jahre alter Mann Sonntagabend mit einer Gaspistole aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen. Passanten alarmierten die Polizei. Auch das Einsatzkommando Cobra wurde eingesetzt.

Zu dem Vorfall kam es Sonntagabend gegen 18.40 Uhr. Ein Passant nahm in der Idlhofgasse einen Schuss wahr, sah die Patronenhülse von oben auf den Gehsteig fallen und rief die Polizei.

Schütze von Taxihupen genervt

Die Polizei sperrte die Idlhofgasse an der Kreuzung mit der Josef-Huber-Gasse und dem Kreuzungsbereich Ungergasse ab und forderte das Einsatzkommando der Cobra an. Der 20 Jahr alte Schütze gab an, ihn habe das Hupen der Taxis gestört, deshalb schoss er aus dem Küchenfenster im zweiten Stock der Wohnung mit einer Gaspistole hinunter.

Die Polizei stellte die Gaspistole und insgesamt 14 Patronen sicher. Der 20 Jahre alte Slowene wurde angezeigt, weiters wurde gegen ihn ein Waffenverbot ausgesprochen. Verletzte gab es bei dem Vorfall keine.