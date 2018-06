Imagekampagne für Jobs im Tourismus

Die Gastronomie sucht händerringend nach Personal. Die Plakatkampagne „Job mit Aussicht“ der Wirtschaftskammer soll dabei helfen, das durchaus negativ behaftete Bild von Koch, Kellner und Co. wieder positiv zu besetzen.

Das steirische Hotel- und Gastgewerbe hat mit dem Mangel an geeignetem Personal zu kämpfen. Die Sparte Tourismus der Wirtschaftskammer Steiermark startet nun eine Imagekampagne, um die Arbeit im Tourismus wieder attraktiver zu machen.

Stärkung von steirischem Hotel- und Gastgewerbe

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Image der Berufe im steirischen Hotel- und Gastgewerbe zu stärken, um die positiven Seiten dieser Berufe stärker im öffentlichen Bewusstsein zu verankern“, so die Obleute Klaus Friedl (Gastronomie), Franz Perhab (Tourismus und Freizeitwirtschaft) und Johann Spreitzhofer (Hotellerie).

Sparte Tourismus WK Stmk/GEOPHO

Hotel- und Gastgewerbe: Branche mit Perspektiven

Ob eine Arbeit im Restaurant, Hotel oder im administrativen Bereich - die Möglichkeiten im Hotel- und Gastgewerbe sind durchaus vielfältig. Dennoch stellen gerade die Arbeitszeiten dieser Branche oft für viele ein Hindernis dar. Diese Einstellung habe aber oft etwas mit der Perspektive, wie man auf die Dinge schaut, zu tun meint Franz Perhab: "Die Arbeitszeiten sind wesentlich flexibler als in anderen Berufen. Man kann sich seine Zeit besser einteilen und wenn die anderen arbeiten, hat man Zeit, um zum Beispiel in Ruhe einkaufen zu gehen. Werte, wie Flexibilität, Unabhängigkeit sowie Beziehungen würden immer mehr im Mittelpunkt unserer Gesellschaft stehen. „Beziehungen, die man in dieser Branche zu seinen Kolleginnen und Kollegen aufbaut, halten oft ein Leben lang“, betont auch Gastro-Headhunter Christian Schweinzer.

Tourismus als begehrte Sparte

Trotz dem schlechten Image, ist die Lehre im Bereich Tourismus- und Freizeitwirtschaft ganz vorne dabei - das zeigt eine aktuelle Umfrage an der Berufsschule Bad Gleichenberg. Auch eine hohe Jobzufriedenheit ist gegeben - so sagten neun von zehn Lehrlingen aus, dass sie mit ihrer Berufswahl zufrieden wären.

Neben der Imagekampagne ist auch ein Facebook Gewinnspiel, das rund um die Kampagne dreht, geplant.

