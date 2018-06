Unbekannter wollte Mädchen in sein Auto locken

Im Bezirk Voitsberg ermittelt die Polizei nach einer Belästigung an einem Schulkind. Ein Mann erstattete Montagfrüh Anzeige bei der Polizei, dass seine sieben Jahre alte Tochter von einem Unbekannten angesprochen worden sein soll.

Ereignet haben soll sich der Vorfall Montagfrüh in Pichling bei Köflach. Gegen 8.20 Uhr suchte der Vater des Kindes die Polizei auf, um Anzeige zu erstatten.

Versucht, Mädchen in das Auto zu locken

Das sieben Jahre alte Mädchen verließ gegen 7.10 Uhr das Elternhaus, um in die Schule zu gehen. Auf dem Schulweg sei seine Tochter dann von einem fremden Mann angesprochen und aufgefordert worden, in das Auto zu steigen, so der Vater gegenüber der Polizei. Passiert sein soll der Vorfall entlang der B70 Richtung Bahnhof. Das Mädchen soll sich auf dem Gehsteig, etwa 300 Meter vom Elternhaus entfernt, befunden haben. Das Kind lief daraufhin wieder zurück nach Hause und erzählte davon.

Vage Personenbeschreibung

Laut Personenbeschreibung soll es sich bei dem Unbekanten um einen schlanken Mann mit vollem Haar handeln. Er soll eine Jeanshose getragen haben und mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Bei dem Auto soll es sich laut Polizei um einen kleinen schwarzen Pkw handeln. Näheres ist nicht bekannt.