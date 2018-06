Autolenker liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Im Bezirk Leibnitz ist ein Autolenker in der Nacht auf Montag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Der 41 Jahre alte Slowene liefert sich daraufhin eine knapp 80 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei bis in den Norden von Graz.

Der 41-Jährige wollte sich kurz nach Montagmitternacht am Grenzübergang Spielfeld der Grenzkontrolle entziehen, teilte die Polizei am Montag mit. Kurz danach erreichte eine slowenische Polizeistreife aus Marburg den Grenzübergang und teilte den österreichischen Kollegen mit, dass der Autolenker zuvor in Slowenien vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war.

Lenker ignorierte Tunnelsperre

Mehrere Polizeistreifen nahmen die Verfolgung auf. Der Lenker raste auf der Pyhrnautobahn (A9) Richtung Graz. Der Polizei gelang es anfangs nicht den Lenker anzuhalten. Der 41-Jährige sei äußerst riskant und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, hieß es bei der Polizei. Die verfolgenden Beamten mussten Verstärkung durch die Kollegen der Autobahnpolizeiinspektion Graz-West anfordern. Auch eine Sperre des Plabutschtunnels hielt den Slowenen aber nicht von seiner Fahrt ab.

Leerer Tank stoppte Fahrt nach 80 Kilometern

Der 41-Jährige raste durch den Tunnel in Fahrtrichtung S35 weiter, bei der Abfahrt Frohnleiten verlor die Polizei den Flüchtenden aus den Augen. Wenig später wurde der Pkw mit leerem Tank von einer Polizeistreife gefunden, etwa 80 Kilometer vom Grenzübergang Spielfeld entfernt. Der 41 Jahre alte Lenker lief mit erhobenen Händen und mit nacktem Oberkörper auf die Polizisten zu und flüchtete zu Fuß weiter. Wie sich herausstellte befand sich auch eine Beifahrerin in dem Auto. Die 35-Jährige Freundin des Slowenen wurde in der Nähe des Fahrzeuges angetroffen.

Suchtgift im Auto sichergestellt

Die Polizei durchsuchte den Pkw und fand darin knapp 48 Gramm Marihuana-Blüten. Die Ermittlungen in Slowenien ergaben, dass gegen den 41-Jährigen keine aufrechten Fahndungen vorliegen, noch kann er zum jetzigen Zeitpunkt mit weiteren strafrechtlichen Delikten in Verbindung gebracht werden. Auch besitzt er eine gültige Lenkberechtigung. Das Suchtmittel, der Pkw sowie das vorgefundene Mobiltelefon wurden sichergestellt. Die Suchaktion nach dem 41-Jährigen mit Unterstützung von Polizeihunden und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos.