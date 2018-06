Placido Domingo kommt für Konzert nach Graz

Nach Luciano Pavarotti und Jose Carreras gibt der dritte der drei weltberühmten Tenöre, Placido Domingo, im Sommer 2019 ein Konzert in Graz. Italienische und französische Musikstücke werden auf dem Programm stehen.

Das Konzert am 12. Juni 2019 wird unter dem Titel „Ein klassischer Sommernachtstraum“ unter freiem Himmel am Gelände der Messe Graz stattfinden. Es ist das erste Konzert des spanischen Tenors in der Landeshauptstadt.

Auftritt mit Sopranistin

Placido Domingo wird zusammen mit der Sopranistin Ana Maria Martinez auftreten. Dirigent wird Eugene Kohn sein. Der Tenor wird sein umfangreiches Repertoire präsentieren. Im Mittelpunkt stehen Werke von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini und Georges Bizet, so der Veranstalter am Dienstag. Der Vorverkauf für das Konzert hat bereits begonnen.

Placido Domingo gastiert diesen Sommer bei den Salzburger Festspielen. Seine konzertante Aufführung in „Der Perlenfischer“ ist bereits ausverkauft. Und auch die anderen Veranstaltungen der Festspiele stoßen auf großes Interesse – mehr dazu in Verkaufsstart Festspiele: Große Nachfrage (salzburg.ORF.at; 23.3.2018).

