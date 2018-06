Schwere Motorradunfälle forderten drei Verletzte

Zwei Motorradunfälle haben sich am Mittwoch in den Bezirken Murtal und Deutschlandsberg ereignet. Dabei wurden drei Biker verletzt, zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen - sie wurden mit Hubschraubern ins Spital gebracht.

Zum ersten Unfall kam es am Mittwochvormittag in Pölstal im Bezirk Murtal, als ein 42-jähriger Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er stürzte und schlitterte unter eine Leitschiene hindurch, wobei er sich eine schwere Beinverletzung zuzog. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Mann in das Unfallkrankenhaus Graz gebracht.

Gegen Leitschiene geprallt

Auch in Schwanberg im Bezirk Deutschlandsberg kam es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine 48-jährige Motorradfahrerin prallte in einer starken Linkskurve gegen die Leitschiene und stürzte.

Eine nachfahrende 33-jährige Bikerin konnte dem Unfallfahrzeug nicht mehr ausweichen und fuhr ebenfalls gegen die Leitschiene, über die sie geschleudert wurde. Dabei erlitt die 33-jährige Fahrzeuglenkerin schwere Beinverletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Graz geflogen; während die 48-Jährige nur leicht verletzt wurde.