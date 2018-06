Neuerlich Starkregen und Hagel

Nach neuerlichem Starkregen und Hagel über der Steiermark waren auch vergangene Nacht wieder hunderte Feuerwehrleute im Einsatz. In kaum einer steirischen Region laufen derzeit keine Unwettereinsätze.

Keller auspumpen und Straßen frei räumen stehen bei den steirischen Feuerwehrleuten derzeit an der Tagesordnung - Verschnaufpausen gibt es kaum.

Nahezu alle Regionen betroffen

Mehr als 900 Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr waren Mittwochabend wieder im Einsatz, schildert Feuerwehrsprecher Thomas Maier: „Quer über die Steiermark hat es jeden Bereichsfeuerwehrverband getroffen. Das Problem ist wirklich, dass die Böden in gewissen Regionen schon sehr stark gesättigt sind und jeder Tropfen, der vom Himmel fällt, eigentlich einer zu viel ist. Aus diesem Grund reichen oft schon stärkerer Wind aus, um diese Bäume, die in diesem gesättigten Böden kaum mehr Halt finden zu entwurzeln.“

Auch Ligist in der Weststeiermark, der Norden von Graz sowie die Oststeiermark und das Mürztal waren am Mittwoch von Starkregen und Hagel betroffen - die meisten Akut-Einsätze konnten aber noch in der Nacht abgeschlossen werden, so Meier.

Piberegg: Lage bleibt angespannt

In Piberegg im Bezirk Voitsberg, das nach dem schweren Unwetter am Dienstag zum Katastrophengebiet erklärt wurde, bleibt die Lage angespannt: Am Donnerstag soll damit begonnen werden, den verklausten Freisingbach frei zu legen, um großräumige Überschwemmungen zu verhindern.

Grazer Stadtpark bleibt gesperrt

Nach den schweren Unwettern in Graz bleibt der Stadtpark zumindest bis Sonntag gesperrt - die Aufräumarbeiten gestalten sich kompliziert, auch auf dem Schloßberg, wo ebenfalls zahlreiche Bäume umgestürzt sind - mehr dazu in Nach Unwettern: Stadtpark bis Sonntag gesperrt.

