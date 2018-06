Mann nach Leitersturz schwer verletzt

Ein 45-Jähriger ist Mittwochabend im Bezirk Leibnitz von einer Leiter gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Um nachzuschauen, ob das Gewitter etwaige Sturmschäden auf dem Dach seines Einfamilienhauses verursacht hatte, wollte der 45-Jährige am Mittwochabend über eine Leiter vom Dach seines Carports auf das Dach seines Einfamilienhauses steigen.

Rettung von Dach durch Freiwillige Feuerwehr

Plötzlich rutschte er aus und fiel rund zwei Meter auf das Dach seines Carports. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden.

