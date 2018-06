Kollisionen mit Pkws: Zwei Biker schwer verletzt

Am Mittwoch hat sich in Graz eine Kollision zwischen einem Pkw und und einem Moped ereignet. Der Mopedlenker wurde dabei schwer verletzt, ebenso wie ein Motorradfahrer, der in Zeltweg im Bezirk Murtal mit einem Auto zusammenstieß.

Bei dem Unfall in Graz-Gösting wollte ein 36-jähriger Pkw-Lenker die Vidmarstraße im Kreuzungsbereich mit der Dr.-Karl-Lueger-Straße in Richtung Süden überqueren - zeitgleich fuhr ein 16-jähriger Grazer mit seinem Moped in Richtung Westen in die Kreuzung ein. Mitten auf der Kreuzung kam es zur Kollision.

16-Jähriger schwerverletzt

Der Mopedlenker wurde zu Boden geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen - nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der 16-Jährige in das LKH Graz gebracht.

Motorradfahrer erlitt Oberschenkelfraktur

Auch in Zeltweg im Bezirk Murtal gab es am Mittwoch eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto: Eine 25-jährige Murtalerin war mit ihrem Pkw auf der Bahnhofsstraße in Zeltweg in Richtung Gemeindestraße Oberweg unterwegs. Beim Abbiegen übersah sie laut Polizei den entgegenkommenden 68-jährigen Motorradlenker.

Der Biker, er stammt ebenfalls aus dem Bezirk Murtal, zog sich bei der Kollision eine Oberschenkelfraktur zu - er wurde nach der Erstversorgung in das LKH Judenburg eingeliefert. Die 25-jährige Autolenkerin blieb unverletzt.