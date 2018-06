Drogendealer traf zufällig auf Polizei - Festnahme

Als er Kunden in Weiz Suchtgift bringen wollte, ist ein mutmaßlicher Dealer der Polizei direkt in die Arme gelaufen. Die Beamten durchsuchten gerade die Wohnung eines 26-Jährigen, als der Afghane mit Marihuana vorbeikam.

In der Wohnung des 26-Jährigen stellten die Ermittler Drogen und Suchtgiftutensilien sicher. Dort trafen sie zunächst auf einen 23 Jahre alten Mitbewohner und einen weiteren Bekannten des Wohnungsbesitzers. Bei der Überprüfung der Personendaten stellte sich heraus, dass der 28-Jährige in Niederösterreich per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde sofort festgenommen.

Wollte Mietern Marihuana vorbeibringen

Kurz darauf kam der 24 Jahre alte Afghane in die Wohnung. Er lebt in Weiz und gab zunächst an, nur auf einen Besuch vorbeikommen zu sein. Doch er wollte den Mietern Marihuana vorbeibringen. Er hatte 25 Gramm im Straßenverkaufswert von 250 Euro dabei. Als er bemerkte, dass es sich bei den unbekannten Personen um Polizisten handelt, wollte er flüchten. Die Beamten konnten ihn aber daran hindern. In seinem Quartier fanden die Ermittler weitere Drogen, wieder etwa 25 Gramm Marihuana. Der Afghane und die beiden Abnehmer wurden angezeigt.