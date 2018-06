Kritik an „Verländerung“ der Kinderhilfe

Die steirische Kinder- und Jugendanwältin kritisiert den Plan der Bundesregierung, die Kinder- und Jugendhilfe zur Ländersache machen zu wollen. Bei der Fremdunterbringung werden ungleiche Behandlungen befürchtet.

Vor einem Monat hat die Volksanwaltschaft kritisiert, dass es vor allem in der Steiermark und in Wien zu besonders vielen Kindesabnahmen durch die Jugendämter kommt. Diese Kinder würden dann oft weit weg von den leiblichen Eltern bei Pflegeeltern und Wohngemeinschaften in anderen Bundesländern untergebracht werden.

Pläne sorgen für Unbehagen

Dass die Bundesregierung die Kompetenzen bei der Kinder- und Jugendhilfe jetzt an die Länder abtreten will und es künftig neun einzelne Gesetze geben könnte, sorgt bei der steirischen Kinder und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac für Unbehagen. Derzeit gibt es nur eine bundesweite Grundsatzgesetzgebung, die nur bestimmte Rahmenbedingungen festlegt, so die steirische Kinder- und Jugendanwältin: "Da gibt es große Spielräume, die nicht im Detail geregelt werden.“

Kein Grund für Unterscheidung

Erst das Land würde dann die Details wie Leistungen und Betreuungsschlüssel regeln. Denise Schiffrer-Barac fordert deshalb: „Grundsätzlich müsste die gesamte Gesetzgebung beim Bund liegen, damit gewährleistet ist, dass österreichweit die Kinder einheitlich ihre Rechte und Leistungen bekommen. Es gibt keinen Grund, zwischen einem Kind aus Kärnten, dem Burgenland oder der Steiermark zu unterscheiden. Das wäre eine absolute Ungleichbehandlung, weil alle Kinder in Österreich sind gleich, das gibt es nach der UN-Kinderrechtskonvention, die Österreich unterschrieben und ratifiziert hat."

Rückschritt statt Fortschritt

Schiffrer-Barac spricht von einem Rückschritt statt einem Fortschritt. Um alle Kinder gleich zu behandeln, müsste also der Bund die Gesetze komplett vorgeben, vollziehen sollten diese Gesetze dann die Länder, „weil das vor Ort einfach technisch nicht anders möglich ist." Die steirische Kinder- und Jugendanwältin kritisiert auch, dass diese „Verländerung“ der Kinder- und Jugendhilfe von der Bundesregierung sehr überraschend sei, Kinder- und Jugendeinrichtungen seien nicht eingebunden gewesen.

Die Volksanwaltschaft kritisiert, dass Jugendämter vor allem in der Steiermark, aber auch in Wien besonders viele Kinder bei Pflegeeltern und in Wohngemeinschaften unterbringen - und das oft weit weg von den leiblichen Eltern - mehr dazu in Volksanwalt kritisiert viele Kindesabnahmen (18.5.2018).

Link: