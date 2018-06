Seriendieb in Oststeiermark festgenommen

Ein mutmaßlicher Seriendieb ist am Donnerstag in der Oststeiermark festgenommen worden. Der Pole wurde auf frischer Tat ertappt. Er hatte es vorwiegend auf Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürsten abgesehen gehabt.

In den Supermärkten in Großwilfersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld und Sinabelkirchen im Bezirk Weiz beobachteten Zeugen am 17. Mai, wie ein Unbekannter in Summe 34 Packungen Aufsteckbürsten stahl. Die Bürsten haben einen Wert von mehreren hundert Euro.

Fahndung zunächst ohne Erfolg

Der Täter flüchtete damals mit einem Pkw mit polnischem Kennzeichen über die Südautobahn (A2) Richtung Wien. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Am Donnerstag kam es im Supermarkt in Großwilfersdorf erneut zu einem Diebstahl. Eine Angestellte beobachtete einen Mann, wie er Toilettartikel einpackte. Als sie ihn zur Rede stellte, warf er die Artikel weg und flüchtete mit einem Auto in zunächst unbekannte Richtung.

Weitere Diebstähle in anderen Bundesländern

Am Abend wurde der Mann dann von Passanten auf dem Parkplatz des Supermarktes in Sinabelkirchen wahrgenommen. Die Polizei nahm den 45-Jährigen fest. In seinem Pkw wurden zahlreiche gestohlene Kosmetikartikel, Zahnpflegeprodukte, Parfums und Genussmittel im Wert von mehreren tausend Euro sichergestellt. Zunächst war der Mann kooperativ, später verweigerte er seine Angaben.

Er soll auch weitere Ladendiebstähle in anderen Bundesländern begangen haben. Für seine Diebestouren dürfte er laut Polizei Mietautos verwendet haben. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.