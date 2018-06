Steirer verunglückte mit Rennrad auf der Turrach

Ein 36 Jahre alter Steirer ist am Samstag auf der Turracher Bundesstraße in Ebene Reichenau (Bezirk Feldkirchen) in Kärnten mit seinem Rennrad verunglückt.

Der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war bei der Abfahrt von der Turracher Höhe im Bereich des sogenannten Ochsenbichl auf gerader Strecke gestürzt.

Autofahrer leistete Erste Hilfe

Der 36-Jährige erlitt laut Polizei schwere Verletzungen am Kopf, an der rechten Schulter und der rechten Hand. Ein Autofahrer, der zufällig vorbeikam, alarmierte die Rettung und leistete Erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde in die Landesklinik Tamsweg in Salzburg gebracht.