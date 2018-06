Vor Rochade im Landesfeuerwehrkommando

Nächstes Wochenende findet die Wahl des neuen Landesfeuerwehrkommandanten statt. Die Einreichfrist für Bewerbungen als Nachfolger von Albert Kern ist zu Ende. Große Überraschungen blieben aus.

Albert Kern wurde erst im Herbst zum Bundesfeuerwehrkommandanten gewählt und wird dieses Amt weiter ausführen. Für sein bisheriges Amt als Landesfeuerwehrkommandant hat sich sein langjähriger Stellvertreter Reinhard Leichtfried beworben, der derzeit Kommandant des Bereichsfeuerwehrverbandes Bruck an der Mur ist.

Zwei Wahlvorschläge

Für die Wahl am kommenden Wochenende ist Leichtfried der einzige Kandidat für den Posten des Landesfeuerwehrkommandanten. Zwei Wahlvorschläge gibt es hingegen für Leichtfrieds bisherigen Posten - die Stellvertretung des Landesfeuerwehrkommandanten: Zum einen den derzeitigen Bereichsfeuerwehrkommandanten von Knittelfeld Erwin Grangl, zum anderen den Bereichsfeuerwehrkommandanten von Leibnitz Josef Krenn. Die Wahl findet am kommenden Wochenende beim Landesfeuerwehrtag in Murau statt.

