Autofahrer durch Wetterextreme mehr gefordert

Auch Autofahrer sind zunehmend durch Wetterextreme gefordert. Starkregen tritt immer häufiger und wolkenbruchartig auf. Verkehrsexperten raten daher zu Fahrsicherheitstrainings.

In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Starkregen über der Steiermark. Auf der Südautobahn, der A2 bei Graz West prasselten binnen Sekunden gewaltige Wassermassen auf die Fahrbahn, ganze Fontänen schwappten von einer Fahrbahn auf die andere.

Fahrverhalten muss angepasst sein

Starker Regen nimmt Autofahrern außerdem die Sicht. Laut Verkehrsnorm haben Autofahrer in Fällen wie diesen das Fahrtempo den Straßenverhältnissen anzupassen. „Überholen und Fahrspurwechsel sind bei Aquaplaning nicht zu empfehlen. Bei solchen Regenfällen bilden sich immer größere und imer schneller Lacken, die zur Gefahr werden“, sagte Franz Kleewein, Verkehrsexperte des ÖAMTC.

Maßnahmen setzen

„Grundsätzlich sind manche Autofahrer bei Starkregen überfordert. Man soll die Geschwindigkeit anpassen, Licht einschalten und die Scheibenwischer auf die höchste Stufe stellen. Wenn nötig auch die Nebelschlussleuchte einschalten, nur dann nicht vergessen, diese wieder auszuschalten, wenn sie nicht mehr nötig ist“, so Kleewein. Regnet es so stark, dass die Scheibenwischer nicht mehr gegen die Wassermassen ankommen, das Tempo nicht zu abrupt verringern und eine Stelle abwarten an der man sicher anhalten kann.

Anhalten dort, wo es sicher ist

Vor einem Anhalten auf der Fahrspur wird dringend abgeraten, sagte Kleewein: „Sollten die Witterungsverhältnisse so extrem sein, dass man stehenbleiben muss, dann das Fahrzeug bitte auf dem Pannenstreifen abstellen. Aber nicht unter Unterführungen das Fahrzeug abstellen, so, dass man den fließenden Verkehr behindert, den dort kommt es dann oft zu Auffahrunfällen. Also lieber in einer Bucht oder auf einem Parkplatz stehenbleiben. Beim Anhalten ist man länger in der Gewitterfront. Wenn man langsam und mit angepasster Geschwindigkeit weiterfährt, kommt man schneller aus dem Gewitter raus.“

Das Anhalten am Pannenstreifen ist laut Verkehrsrecht nur bei technischen Gebrechen erlaubt. Im Fall eines Auffahrunfalls prüft die Behörde ob das Anhalten aufgrund der Wettersituation zulässig war.

Lenkrad festhalten

Bei Aquaplaninggefahr das Lenkrad festhalten und die Fahrlinie beibehalten: „Grundsätzlich sind alle Reifen, die im Handel erhältlich sind, so ausgeformt, dass sie auch bei Aquaplaning gut uns sicher funktionieren. Bei Aquaplaning soll man das Lenkrad so weiterführen, dass man in der Fahrlinie bleibt. Sollte das Fahrzeug bereits ins Schleudern gekommen sein, hilft nur, rauf auf die Bremse und das Fahrzeug auf der Fahrbahn halten “, so Kleewein.

Kurse besuchen

Verkehrsexperten empfehlen aufgrund des immer häufiger auftretenden Starkregens Fahrsicherheitskurse zu besuchen. Im sogenannten Dynamiktraining wird verstärkt auf Gefahrensituationen wie Aquaplaning eingegangen!