Trickdiebstähle mit Umarmungen in Graz

In Graz ist am Samstag ein 85-jähriger Mann Opfer zweier Trickdiebinnen geworden. Die beiden Frauen umarmten den stark gehbehinderten Mann und stahlen ihm seine Geldtasche. Am Sonntag ereignete sich ein ganz ähnlicher Fall.

Der 85-jährige stark gehbehinderte Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung behob gegen 13:00 Uhr am Samstag Geld an einem Bankomaten in der Andritzer Reichsstraße.

Wie einen alten Bekannten

Die Täterinnen sprachen den Mann danach vor der Bank am Gehsteig an und umarmten ihn wie einen alten Bekannten. Der 85-Jährige löste sich aus der Umarmung und stellte kurz später das Fehlen seiner Geldbörse fest.

Bei Umarmung wertvolle Uhr gestohlen

Ein Fall mit ganz ähnlicher Vorgehensweise hat sich Sonntagvormittag in der Grazer Innenstadt ereignet. Ein 91-jähriger Mann wurde in der Einspinnergasse von zwei unbekannten Frauen angesprochen. Eine umarmte den Mann und hielt ihn für einen kurzen Moment fest. Später stellte der Mann fest, dass seine wertvolle Armbanduhr fehlte und erstattete Anzeige.

Polizei ersucht um Zeugenhinweise

Im Andritzer Fall gibt es eine Personenbeschreibung der beiden mutmaßlichen Täterinnen. Beide Frauen sind laut Polizei um die 20 Jahre alt und haben südländisches Aussehen. Eine der mutmaßlichen Täterinnen ist mollig, rund 160 Zentimeter groß und hat kurze dunkle Haare. Ihre Begleiterin ist rund 170 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und trägt ebenfalls kurze dunkle Haare.

Die Polizeiinspektion Graz-Andritz ersucht nun unter der Telefonnummer 059133/6581 um Zeugenhinweise. Einen Zusammenhang der beiden Fälle schließt man bei der Polizei nicht aus.