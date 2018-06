Mann soll mehrere Frauen sexuell belästigt haben

Im Bezirk Leibnitz hat die Polizei einen Mann ausgeforscht, der im Verdacht steht zumindest fünf Frauen sexuell belästigt zu haben. Der 45-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Begonnen haben soll die Serie der sexuellen Belästigungen Anfang Juni, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der Polizeiinspektion Leibnitz gingen mehrere Anzeigen über einen Exhibitionisten ein.

In Naturparkzentrum entblößt

Der Mann hielt sich in einem Naturparkzentrum in Kaindorf an der Sulm auf und entblößte sich vor Frauen. Am 17. Juni erstattete eine Passantin eine weitere Anzeige bei der Polizei. Aufgrund der guten Personsbeschreibung konnte bei einer eingeleiteten Fahndung der 45-Jährige, wohnhaft im Bezirk Leibnitz, ausgeforscht werden.

Polizei sucht Opfer und Zeugen

Der Mann gestand, dass er in den vergangenen Wochen zumindest vor fünf Frauen geschlechtliche Handlungen an sich selbst vorgenommen habe. Da der Polizei die Daten der Damen nicht bekannt sind, ersucht die Polizeiinspektion Leibnitz etwaige Opfer sich zu melden. Ebenso werden Zeugen der Vorfälle ersucht, sich zu melden.

