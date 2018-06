Brand in Grazer Mehrparteienhaus

In einem Mehrparteienhaus in Graz-Eggenberg ist Montagfrüh ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer griff bereits auf andere Wohnungen über.

Kurz vor 7.00 Uhr früh gingen bei der Grazer Berufsfeuerwehr 15 Notrufe zu dem Brand in dem Mehrparteienhaus in der Gaswerkstraße ein. Das Feuer brach in einer Wohnung im zweiten Obergeschoß des Mehrparteienhauses aus.

Schwerer Atemschutz

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellten die Einsatzkräfte bereits eine massive Rauchentwicklung fest. Der Rauch trat an zwei Gebäudeseiten aus. Unter schwerem Atemschutz musste die Feuerwehr gegen die Flammen vorgehen. Zusätzlich wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht um Menschen aus der brennenden Wohnung zu retten. Zum Zeitpunkt des Löschangriffes waren aber keine Personen mehr in der Brandwohnung, so die Feuerwehr.

Berufsfeuerwehr Graz

Brand griff auf darüber liegenden Balkon über

Das Feuer griff jedoch bereits auf den darüber liegenden Balkon über, weshalb auch von Außen ein Löschangriff vorgenommen werden musste. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Brand ist vermutlich im Bereich des Wohnzimmers ausgebrochen. Verletzte gab es keine.