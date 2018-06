Preisvergleich bei Nachhilfe lohnt sich

Rund 15.000 steirische Schüler haben im letzten Jahr Nachhilfe in Anspruch genommen. Die Tarife pro Einheit variieren dabei von 20 bis 57 Euro. Die Arbeiterkammer startete nun einen Preisvergleich zwischen 21 steirischen Nachhilfeinstituten.

9,8 Millionen Euro investieren steirische Eltern in die Nachhilfe ihrer Kinder. Dabei kann zwischen Einzelunterricht, Gruppenunterricht sowie Vorbereitungskursen für die Zentralmatura oder Intensivkursen in den Sommermonaten ausgewählt werden. Mehr dazu in Arbeiterkammer startet leistbare Nachhilfe (8.6.2018).

Einzelstunde kostet bis zu 57 Euro

Wer seinem Kind einen Einzelunterricht in Judenburg oder Seiersberg-Pirka ermöglichen möchte, muss tief in die Tasche greifen: Bis zu 57 Euro kostet dort nämlich eine Nachhilfeeinheit von 60 Minuten. Anders schaut es in Graz aus, wo man bereits für 18 Euro eine Einzeleinheit in Anspruch nehmen kann. Lerneinheiten in einer Gruppe gibt es dafür in allen 21 erhobenen Instituten unter 20 Euro, wie der Preisvergleich zeigt.

APA/Harald Schneider

Vorsicht vor Zusatzgebühren

Auch Mengenrabatte, zum Beispiel wenn man einen 10-er Block für den Einzelunterricht kauft, werden fallweise angeboten. Rund die Hälfe der Nachhilfeinstitute bietet Vorbereitungskurse für die Zentralmatura an und auch die Möglichkeit für Intensivkurse in den Ferien ist geboten. Zudem können zusätzliche Kosten anfallen: So verlangen neun Institute etwa eine einmalige Einschreibegebühr zwischen 19 und 49 Euro.

Link: