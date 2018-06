Jubiläumsgottesdienst im Stadtpark gesichert

Die Diözese Graz-Seckau feiert ihr 800-jähriges Bestehen. Mit dem großen Festgottesdienst im Stadtpark geht am Sonntag der Höhepunkt der Feierlichkeiten über die Bühne - die Zugänge werden nach den Unwettern allerdings begrenzt sein.

Der große Festgottesdienst auf der Passamtswiese im Grazer Stadtpark wird trotz der schweren Unwetterfolgen stattfinden - rund 8.000 bis 10.000 Besucher werden erwartet.

Teile des Stadtparks weiterhin gesperrt

Neben einem eigens beschilderten und gesicherten Weg, der vom Burgtor aus in den Park führt, wird der Stadtpark auch vom Paulustor her betretbar sein. Teile des restlichen Stadtparks werden aber voraussichtlich noch gesperrt bleiben - man arbeite aber nach wie vor auf Hochtouren, um die Schäden gänzlich aufzuarbeiten, heißt seitens der Stadt Graz - mehr dazu in Nach Unwettern: Stadtpark bis Sonntag gesperrt.

Zweitägiges Jubiläumsfest

Die Feierlichkeiten selbst beginnen schon am Samstag. In der Herrengasse werden sich die kirchlichen Einrichtungen präsentieren, auch an weiteren Plätzen finden Veranstaltungen statt. Beim Festgottesdienst am kommenden Sonntag am „Platz der Versöhnung“ werden neben Bischof Wilhelm Krautwaschl noch zehn weitere Bischöfe sowie Kardinal Christoph Schönborn mitzelebrieren.

Günstige Anreise mit Bus, Bahn und Bim

Das Verkehrsressort des Landes Steiermark unterstützt den Festsonntag durch die Aktion „Stundenkarte = Tageskarte“. Das heißt, wer am 24. Juni eine beliebige Stundenkarte kauft, bekommt den restlichen Tag bis Mitternacht für seine gelösten Tarifzonen dazu geschenkt. Bei Fahrten in/nach Graz (Zone 101) sind alle städtischen Verkehrsmittel inkludiert. „Reisen Sie daher günstig, bequem und sicher mit Bus, Bahn und Bim zu diesem großen Festakt an“, so Verkehrslandesrat Anton Lang. Auch die Nutzung der vielen Park & Ride-Plätze auf den Bahnhöfen wird empfohlen. Laut dem Verkehrsressort stehen bei den rund 220 steirischen Bahnhaltestellen etwa 7.000 Parkplätze unentgeltlich für die Fahrgäste bereit.

