Stadionstreit beigelegt: CL-Spiele doch in Graz

Der Trainingsauftakt von Sturm Graz wurde am Montag von Misstönen begleitet. Gerüchte über ein mögliches Ausweichen für die Champions League in das Stadion Klagenfurt verärgerten den Grazer Bürgermeister. Jetzt gibt es eine Einigung.

Im Fall einer erfolgreichen Qualifikation für die Champions League könnten die Heimspiele der Grazer im größeren Wörthersee-Stadion in Klagenfurt ausgetragen werden. Diese Überlegung stieß besonders bei Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) auf großen Unmut. „Wenn Sturm in die Champions League kommt und in Klagenfurt spielt, gibt es keinen Stadionumbau in Graz. Wir investieren viele Millionen in die Merkur-Arena, damit Sturm international gut dasteht. Diese Idee ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die sich für Sturm engagieren. Ich bin wirklich sehr verärgert und erwarte, dass diese Pläne umgehend zurückgenommen werden“, so Nagl am Montag.

Einigung bei Vieraugengespräch Nagl/Jauk

Am Nachmittag folgte ein Vieraugengespräch zwischen Nagl und Sturm-Präsident Christian Jauk und dabei konnte betreffend Umbauten eine Einigung erzielt werden. Man habe „sich darauf verständigt, alle Spiele in Graz auszutragen. Sollte jedoch aufgrund der Umbauten in Graz ein Engpass entstehen, wird Sturm auf das Wörthersee-Stadion ausweichen“, gab der Verein in einer Presseaussendung bekannt.

Nach dem Erstbeschluss des Gemeinderates der Stadt Graz im Jahr 2014 für den ersten Bauabschnitt, wurde heuer die zweite Phase beschlossen, die ein Länderspiel- und Champions League-würdiges Stadion ermöglichen soll. Mit dem Abschluss dieser Phase ist das Ausweichen nach Klagenfurt kein Thema mehr, so der Verein weiter. Unsere Spiele der Champions League-Quali, der Europa League-Quali und der möglichen Europa League-Gruppenphase in Graz auszutragen sei nie zur Diskussion gestanden.

APA/Erwin Scheriau

Trainingsauftakt im Zeichen des Umbruchs

Beim offiziellen Trainingsauftakt begrüßte Coach Heiko Vogel auch seine Neuzugänge Anastasios Avlonitis und Markus Lackner. Als Testspieler war der zuletzt vereinslose Serbe Dejan Janjatovic mit dabei. Peter Zulj, Deni Alar, Jörg Siebenhandl und Stefan Hierländer steigen nach ihren Nationalteameinsätzen erst am 2. Juli ein. Möglicherweise sieht man Zulj und/oder Alar aber gar nicht mehr in Messendorf. Das Duo könnte bei entsprechenden Angeboten ins Ausland wechseln. Bereits vom Trainer verabschiedet hat sich der aus der Türkei ausgeliehene Bright Edomwonyi. Sturm hat außerdem die Abschiede von Thorsten Röcher, James Jeggo, Christian Schoissengeyr und Marvin Potzmann zu verkraften. Mit Lukas Grozurek von der Admira dürfte bereits am Dienstag ein erster Ersatz fixiert werden. Man habe bereits eine mündliche Einigung erzielt.

CL-Auslosung am Dienstag: Gegner Basel oder Ajax

Die neue Saison beginnt für Sturm am 21. Juli im Cup, in der Woche darauf folgen das Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation und der Bundesliga-Auftakt gegen Hartberg. In der zweiten Runde der CL-Quali heißt der Gegner FC Basel oder Ajax Amsterdam, die Auslosung erfolgt Dienstagmittag.